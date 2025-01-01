Hapur News: कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छठ पूजा को लेकर सुबह से ही चंद्रलोक कॉलोनी में तैयारियां शुरू हो गई थीं। शाम होते ही महिलाएं सिर पर फलों से भरे डाले और हाथों में पूजन सामग्री व कलश लेकर छठ घाट पहुंचीं। शिव मंदिर परिसर में बने कुंड में घुटनों तक पानी में खड़ी होकर व्रती महिलाओं ने सूर्यास्त का इंतजार किया। पूजा स्थल पर फल, नारियल, दीपक, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री सजाई गई। महिलाओं ने छठी मैया की कथा सुनी और उन्हें विभिन्न फल व पकवान अर्पित किए। इसके बाद फूल-माला चढ़ाकर विधिवत आराधना की।शाम को सूर्यास्त के समय व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान परिवार की अन्य महिलाओं ने मंगल गीत गाए। ''केलवा के पात पर उगेलन सूरुज मल झांपे झेंपे...'' जैसे पारंपरिक छठ गीतों की गूंज से पूरा माहौल छठमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा-अर्चना की।सूर्य को अर्घ्य देने के बाद घरों में छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए कोसी भरने की रस्म निभाई गई। महिलाओं ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां पूरी कीं। छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार सुबह व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत खोलेंगी। इसी के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत समापन होगा।