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मनकापुर क्षेत्र के बैरीपुर रामनाथ गांव के पास शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे ट्रैक्टर-ट्राला और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार प्रदीप कुमार (22) और एक अज्ञात महिला (24) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार हीरालाल (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने दोनों शवों को मनकापुर-उतरौला मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। इससे मार्ग पर घंटों आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने लोगों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर रास्ता खोल दिया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक प्रदीप कुमार और घायल हीरालाल ग्राम अंधियारी दौलतियापुर, मनकापुर के निवासी हैं। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी शिनाख्त कराने में जुटी है।

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