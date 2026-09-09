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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Traffic system city collapsed for two and half hours people groaned under traffic jams everywhere

शहर में 2.30 घंटे यातायात व्यवस्था रहा ध्वस्त, हर ओर जाम से कराह उठे लोग; VIDEO

Wed, 09 Sep 2026 09:07 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:07 PM IST
Traffic system city collapsed for two and half hours people groaned under traffic jams everywhere
शहर में बुधवार की दोपहर 1.30 बजे के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई पड़ी। स्थिति यह थी कि एक किमी तक वाहनों की कतार लगी हुई थी। खासकर लंका, सकलेनाबाद, विशेश्वरगंज, पहाड़खां पोखरा, सांसद तिराहा, कचहरी, जैसे इलाकों में वाहनों की ऐसी कतार थी कि गलियों से भी लोगों को निकलना मुश्किल हो चुका था। ऐसे में सड़कों पर लगे बारिश के पानी में यातायात पुलिस कर्मी जाम हटवाने में जुटे रहे। करीब शाम चार बजे जाम से लोगों को पूर्ण रूप से राहत मिली।
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