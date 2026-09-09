{"_id":"6aa17d23f5b786a57b0a7132","slug":"video-traffic-system-city-collapsed-for-two-and-half-hours-people-groaned-under-traffic-jams-everywhere-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शहर में 2.30 घंटे यातायात व्यवस्था रहा ध्वस्त, हर ओर जाम से कराह उठे लोग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में बुधवार की दोपहर 1.30 बजे के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई पड़ी। स्थिति यह थी कि एक किमी तक वाहनों की कतार लगी हुई थी। खासकर लंका, सकलेनाबाद, विशेश्वरगंज, पहाड़खां पोखरा, सांसद तिराहा, कचहरी, जैसे इलाकों में वाहनों की ऐसी कतार थी कि गलियों से भी लोगों को निकलना मुश्किल हो चुका था। ऐसे में सड़कों पर लगे बारिश के पानी में यातायात पुलिस कर्मी जाम हटवाने में जुटे रहे। करीब शाम चार बजे जाम से लोगों को पूर्ण रूप से राहत मिली।

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