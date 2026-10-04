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अज्ञात वाहन की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत, तीन घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 04 Oct 2026 02:21 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 02:21 PM IST







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जंगीपुर थाना क्षेत्र के वाराणसी- गोरखपुर फोरलेन पर रविवार की सुबह 8.20 बजे शेखपुर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को फोरलेन के एक लेन पर रखकर सुबह 8.30 बजे जाम लगा दिया। ... और पढ़ें

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