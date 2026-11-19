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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मंगलवार को देर शाम पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कर ली है। जांच कासिमाबाद क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि को सौंपी गई है। कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम अवराकोल निवासी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लल्लन राम ने तहरीर देकर अवगत कराया कि गांव में खड़ंजा निर्माण कराने को लेकर ग्रामीणों ने बीते 24 अक्तूबर को उपजिलाधिकारी कासिमाबाद को प्रार्थना पत्र दिया था।दो नवंबर को एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते किया। इस दौरान खड़ंजा मार्ग के लिए सीमांकन कराकर निर्माण का निर्देश दिया था। इसको लेकर खड़ंजा मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।देर शाम पहुंचे गांव के ही सुरेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, नीलम देवी और अभिनव मौर्य उर्फ शुभम मौर्य मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट भी की।