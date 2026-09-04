वर्ष 2024 का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले गंगा का जलस्तर हुआ स्थिर, VIDEO

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वर्ष 2024 का उच्च बाढ़ स्तर 63.670 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने से 10 सेमी पहले ही गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 63.660 मीटर पर स्थिर हो गया। हालांकि गंगा का जलस्तर जनपद के निचले इलाकों के खेतों व गांवों में पसर रहा है। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों की दुश्वारियों पर विराम नहीं लग पाया है।

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