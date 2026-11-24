{"_id":"6b0531300f338af65a049132","slug":"video-labourer-injured-in-a-road-accident-while-on-his-way-to-his-in-laws-place-dies-during-treatment-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ससुराल जाते समय सड़क हादसे में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ससुराल जाते समय सड़क हादसे में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत
नारखी। थाना क्षेत्र के शाहपुर चक्की के पास 15 नवंबर को सड़क हादसे में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बछगांव के पास ग्राम गढ़ी पुरानी, थाना नारखी निवासी यतेंद्र (40) मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। मौसेरे भाई नीलकमल ने बताया कि यतेंद्र 15 नवंबर को अकेले बाइक से अपनी ससुराल सत्य नगर, टापा कला, थाना उत्तर जा रहे थे। जैसे ही वह शाहपुर चक्की के पास पहुंचे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया था। आगरा के एक निजी चिकित्सालय में से वापस सोमवार दोपहर उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले आए थे। यहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर पुलिस को सूचना दी। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक दो भाइयों व पांच बहनों में चौथे नंबर के थे और अपने पीछे पत्नी सोना व दो बेटों को छोड़ गए हैं। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपा जाएगा। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।