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VIDEO: शिकोहाबाद में बारिश का कहर...कच्चे मकान की दीवार और छत गिरी, दब गया पूरा परिवार; मची अफरा-तफरी

Dhirendra Singh

Updated Thu, 03 Sep 2026 11:40 AM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 11:40 AM IST







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फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुई तेज बारिश के कारण गांव डंडियामई में कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में मकान मालिक दबकर घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबे में दबे ग्रामीण को बाहर निकालकर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर आकर घटनास्थल का मुआयना किया है। ... और पढ़ें

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