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VIDEO: फिरोजाबाद के गांधी पार्क में कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Dhirendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST







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फिरोजाबाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किश्ती पर की मांग को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सोपा गया, प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव शहर अध्यक्ष शफात खान राजू, प्रदेश सचिव प्रकाश निधि गर्ग, हाजी नासीर अहमद, नूरुल हुदा लाला राइन सहित कॉफी संख्या में कांग्रेसजन शामिल थ। ... और पढ़ें

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