{"_id":"6ab5e4c60b126c1168001fb2","slug":"video-farrukhabad-dcm-truck-hits-motorcycle-youth-dies-wife-critically-injured-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फर्रुखाबाद: डीसीएम ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और पत्नी गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इटावा-बरेली हाईवे पर फर्रुखाबाद के मुरहास और सकवाई के पास बृहस्पतिवार देर रात एक अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम ने कहर बरपाया। डीसीएम ने सबसे पहले बाइक सवार दंपती को रौंद दिया, जिससे 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद बेकाबू डीसीएम ने एक ट्रैक्टर और फिर कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। घायल महिला का इलाज लोहिया अस्पताल में चल रहा है, जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

... और पढ़ें