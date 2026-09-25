फर्रुखाबाद: तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को रौंदा, फिर ट्रैक्टर और कंटेनर से टकराया, पति की मौत और पत्नी घायल

फर्रुखाबाद जिले में इटावा-बरेली हाईवे पर बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया। इसके बाद उसने एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी, फिर कंटेनर में जा टकराया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल का लोहिया स्थान में इलाज कराया जा रहा है।

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मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र के गांव नगला सुदामा निवासी सोनू (35) अपनी पत्नी खुशी (25) के साथ बाइक से देर रात घर जा रहे थे। बाइक जब मुरहास के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार एक डीसीएम ने कुचल दिया। इसके बाद तेज रफ्तार डीसीएम चालक पहले एक ट्रैक्टर से टकराया।