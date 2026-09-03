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फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों को सीएम योगी की राहत, 1000 लोगों को बांटी सामग्री

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 03 Sep 2026 01:46 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 01:46 PM IST







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जीटी रोड हाईवे के नीचे नानामऊ तिराहा के पास बारिश के पानी में छिपा गहरा गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। पानी भरा होने के कारण गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे आए दिन ई-रिक्शा और अन्य वाहन उसमें फंसकर पलट रहे हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। ... और पढ़ें

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