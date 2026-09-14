फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   11 audio clips of extortion talks during the probe into quacks have gone viral.

Farrukhabad News: झोलाछापों की जांच में वसूली की बातचीत के 11 ऑडियो वायरल

Mon, 14 Sep 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
11 audio clips of extortion talks during the probe into quacks have gone viral.
फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग में झोलाछापों की जांच कर कार्रवाई के बजाए सीधे वसूली के खेल होने की बात सामने आ रही है। इस वसूली के खेल के 11 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ऑडियो में कई झोलाछापों से मामला सेट होने की बात भी कही जा रही है। यह ऑडियो एक दलाल और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के बताए जा रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी वायर ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है।
विज्ञापन

अचरा के दो झोलाछापों की जांच की गई। फिर दलाल के माध्यम से सेटिंग हुई। दलाल फोन कर साहब को बताया कि बात हो गई है और दोनों झोलाछाप मिलने आ रहे हैं। तो साहब ने कहा कि कल सुबह ले आओ। जब दलाल ने कहा कि साहब हम आ चुके हैं और आप कहां हो, तो साहब ने बताया कि अब तो भोलेपुर पहुंच गए हैं। आखिरकार साहब ने भी भोलेपुर पुलिस चौकी के पास दलाल को बुला लिया। इसके अलावा एक पैथोलॉजी बंगाली वाले के बारे में भी बात की। तब दलाल ने कहा कि उससे तो प्रभात मिलने गया था। एक ऑडियो में साहब कहते हैं कि वह सिटी मजिस्ट्रेट के पास बैठे हैं, उससे कहा कि कल आ जाए। एक ऑडियो में दलाल कह रहा है कि राजेपुर थाना पुलिस फोन कर उसे बुला रही है। एक ऑडियो में दलाल कह रहा है कि बॉस वह वाला काम हो गया। दलाल ने कहा कि साहब कल कमालगंज गाड़ी लेकर चलना है। खुशबू अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा है। इस पर साहब कहते कि अभी काम बहुत है, दो दिन रुक जाओ। फिर दलाल ने यह भी बताया कि तुलसी वाले से बात हो गई और काम भी हो गया है। साहब कहते हैं कि ठीक है। सूत्रों का कहना है कि झोलाछापों से जांच के नाम पर 25 से 50 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। राजेपुर थाने में झोलाछाप अनिल शाक्य ने स्वास्थ्य विभाग के दलाल प्रभात के खिलाफ 50 हजार रुपये मांगने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
झोलाछाप उन्मूलन के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉ. आरसी माथुर से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार घंटी जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई। ऑडियो वायरल होने के संबंध में व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। वहीं सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने झोलाछापों से वसूली की बात सुनते ही फोन काट दिया। इसके बाद काल रिसीव नहीं की। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज का भी जवाब भी नहीं दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed