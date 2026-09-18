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VIDEO: घर के दरवाजे पर करंट से दो भैंसों की मौत, किसान को तीन लाख का नुकसान

Dhirendra Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST







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एटा के निधौलीकलां के गगनपुरी में शुक्रवार सुबह घर के दरवाजे पर बंधी दो भैंसों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। किसान हुकुम सिंह को करीब तीन लाख रुपये के नुकसान की आशंका है। ... और पढ़ें

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