{"_id":"6aae3a1fa42441f391042911","slug":"video-patients-distressed-by-illness-burdened-by-parking-fees-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बीमारी से बेहाल मरीज, पार्किंग शुल्क की मार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों और तीमारदारों पर पार्किंग शुल्क का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आरोप है कि एक रुपये का पर्चा दिए जाने के बावजूद वाहन खड़ा करने के नाम पर 20 रुपये लिए जा रहे हैं। तीमारदारों के अनुसार करीब 20 लोग लाठी-डंडे लेकर शुल्क वसूली करते हैं। शुक्रवार को इसी को लेकर विवाद और हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो वायरल है। मरीजों का कहना है कि दवा-जांच के खर्च के बीच हर बार 20 रुपये देना भारी पड़ रहा है। उन्होंने वसूली की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

... और पढ़ें