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देवरिया: सातों विधानसभाओं से निकली सेवा ज्योति यात्रा

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST







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भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। जिले की सातों विधानसभाओं से सेवा ज्योति यात्राएं देवरिया क्लब पहुंचीं, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। ... और पढ़ें

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