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देवरिया: जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर तुरैहा समाज का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 09:09 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 09:09 AM IST







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देवरिया में तुरैहा समाज कल्याण समिति ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने नारेबाजी कर सरकार से तुरैहा समाज के पात्र लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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