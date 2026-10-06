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देवरिया क्राइम: पुरानी रंजिश में घर पर हमला, कई राउंड फायरिंग; 21 पर हत्या के प्रयास का केस

अनुराग रंजन

Updated Tue, 06 Oct 2026 03:30 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 03:30 PM IST







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देवरिया के कुंडौली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति के घर पर हमला करने, मारपीट, कई राउंड फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसमें मईल पुलिस ने 11 नामजद और 10 अज्ञात सहित 21 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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