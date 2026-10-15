{"_id":"6ad02f52de2f8190410723d6","slug":"video-kashi-urban-province-leads-vidya-bharati-regional-sports-competition-with-18-gold-medals-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: विद्या भारती खेलकूद प्रतियोगिता में काशी नगरीय प्रांत का दबदबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विद्या भारती पूर्वी जोन की 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में दूसरे दिन काशी नगरीय प्रांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 स्वर्ण, 10 रजत और आठ कांस्य सहित कुल 36 पदक हासिल किए। 128 अंकों के साथ काशी नगरीय पदक तालिका में पहले स्थान पर है। कानपुर नगरीय नौ स्वर्ण सहित 31 पदकों और 95 अंकों के साथ दूसरे, जबकि मेजबान गोरक्ष प्रांत नौ स्वर्ण सहित 32 पदकों और 88 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

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