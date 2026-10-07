राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में कांग्रेसियों का धरना

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दिल्ली में धरना दे रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मंगलवार की देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के सुभाष चौक पर धरना पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दल शाम करीब 9:30 बजे सुभाष चौक पर धरना पर बैठ गया। कार्यकर्ता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे।

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