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चित्रकूट में दीेपोत्सव: रामघाट पर बही आस्था की धारा, दीपों की रोशनी से जगमगाया मंदाकिनी तट

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 09:47 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 09:47 AM IST

दीपावली महोत्सव पर चित्रकूट के रामघाट में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदाकिनी नदी में पावन स्नान और दीपदान के बाद श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ भगवान कामतानाथ की परिक्रमा शुरू की। ... और पढ़ें

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