Chitrakoot News: दस उपनिरीक्षकों के तबादले, तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश

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तबादला सूची में खोह चौकी प्रभारी इंद्रजीत गौतम को सरधुवा थाने भेजा गया है। अवध नारायण को पहाड़ी से मानिकपुर और राजेश कुमार यादव को मानिकपुर से भरतकूप स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सीतापुर चौकी में तैनात बालकृष्ण को सरधुवा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में बहिलपुरवा में तैनात अरविंद कुमार यादव और हारून राशिद खां को पहाड़ी थाने भेजा गया है। अरविंद कुमार पांडेय को सरधुवा से भरतकूप और मऊ में तैनात अनिल कुमार वर्मा को पहाड़ी थाने में नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा कल्याणपुर चौकी में तैनात कन्हैयाबक्स सिंह को भरतकूप और मारकुंडी में तैनात मुन्नीलाल को पहाड़ी थाने भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।