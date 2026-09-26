चित्रकूट: 48 घंटे की बारिश से मंदाकिनी उफान पर, रामघाट की सीढ़ियों से दुकानों तक भरा पानी

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चित्रकूट जिले के पहाड़ी इलाकों और पड़ोसी मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान (127.200 मीटर) को पार कर ऊपर बह रही है, जिससे प्रसिद्ध रामघाट स्थित दुकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने रामघाट का निरीक्षण कर सुरक्षा बढ़ा दी है। मौके पर पीएसी बल को मोटर बोट के साथ तैनात किया गया है और लाउडस्पीकर से लोगों को घाटों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है।

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