चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर: खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, रामघाट की दुकानों में भरा तीन फीट पानी

चित्रकूट जिले सहित पहाड़ी और मध्य प्रदेश क्षेत्र में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शनिवार सुबह रामघाट में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रामघाट की दुकानों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है।

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दुकानों के किनारे नावें लगी हैं और रुक-रुक कर हो रही बारिश से जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे मंदाकिनी ने डेंजर लेवल 127.200 मीटर को पार कर लिया था, जो अब तक बना हुआ है। नदी का बहाव तेज है, जिससे घाट क्षेत्र में आवाजाही को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।