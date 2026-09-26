चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर: खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, रामघाट की दुकानों में भरा तीन फीट पानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 26 Sep 2026 11:32 AM IST
सार
Chitrakoot News: जिले के पहाड़ी इलाकों और पड़ोसी मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर ऊपर बह रही है, जिससे प्रसिद्ध रामघाट स्थित दुकानों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है।
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विस्तार
चित्रकूट जिले सहित पहाड़ी और मध्य प्रदेश क्षेत्र में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शनिवार सुबह रामघाट में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रामघाट की दुकानों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है।
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दुकानों के किनारे नावें लगी हैं और रुक-रुक कर हो रही बारिश से जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे मंदाकिनी ने डेंजर लेवल 127.200 मीटर को पार कर लिया था, जो अब तक बना हुआ है। नदी का बहाव तेज है, जिससे घाट क्षेत्र में आवाजाही को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।
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नदी-घाटों से दूर रहने की अपील
बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शुक्रवार रात जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने रामघाट का निरीक्षण किया था। पीएसी बल को मोटर बोट के साथ तैनात किया गया है। पुलिस लाउडस्पीकर से लोगों को नदी-घाटों से दूर रहने की अपील कर रही है। कई दुकानदारों ने दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि अन्य सामान समेट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस निगरानी कर रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।