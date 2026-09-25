Chitrakoot News: इलाज के दौरान उपनिरीक्षक ने तोड़ा दम
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:44 PM IST
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अजीतमल। कोतवाली अजीतमल में द्वितीय मोबाइल प्रभारी उपनिरीक्षक सूरजपाल का बृहस्पतिवार को प्रयागराज में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह बीते कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। मूल रूप से चित्रकूट के कर्वी निवासी सूरजपाल आठ अगस्त 2024 को ललितपुर से ट्रांसफर होकर जिले में आए थे। मौजूदा समय में उनकी तैनाती अजीतमल कोतवाली में थी। बुधवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उपनिरीक्षक सूरजपाल को सीएचसी ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया था। बृहस्पतिवार को उनके दामाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें प्रयागराज ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। (संवाद)
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