बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, सवा चार घंटे लेट पहुंची गरीब रथ; VIDEO

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हावड़ा दिल्ली रूट पर बारिश ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। बारिश के कारण अप और डाउन की ट्रेनें घंटों देरी से पीडीडीयू जंक्शन पहुंची। भागलपुर से आनंद विहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस चार घंटे लेट रही। इसी तरह अन्य ट्रेनें भी देरी से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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