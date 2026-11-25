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चंदौली के टांडाकला और वाराणसी के कैथी के बीच गंगा नदी पर बने पीपा पुल को बुधवार शाम आवागमन के लिए खोल दिया गया। पुल शुरू होने से चंदौली के लोगों को बाबा मार्कंडेय महादेव के दर्शन के लिए कैथी जाने में सहूलियत होगी। साथ ही वाराणसी और चंदौली के बीच दूरी भी कम होगी। पुल चालू होने पर क्षेत्रीय लोगों ने खुशी जताई।

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