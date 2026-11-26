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बुधवार को माधोपुर में श्रीमद्भागवत कथा की तैयारियां युद्धस्तर पर पूरी की गईं। कथा पंडाल को अंतिम रूप दिया गया, रास्तों की साफ-सफाई, पार्किंग और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त की गई। पंडाल को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया, श्रद्धालुओं के लिए लड्डू भी तैयार हुए। इन तैयारियों से पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। आयोजक मनोज सिंह डब्लू ने समर्थकों के साथ तैयारियों का जायजा लिया।

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कमालपुर। माधोपुर गांव में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के पिता रामअवध सिंह की पुण्यतिथि पर श्रीमद्भागवत कथा होने जा रही है। शुभारंभ 26 नवंबर को दोपहर दो बजे होगा। कथावाचिका पंडित गौरांरी गौरी श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगी।