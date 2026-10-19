इनोवा से 600 किलो से अधिक मांस बरामद, एक गिरफ्तार; VIDEO

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अलीनगर पुलिस ने शनिवार की शाम वाहन चेकिंग के दौरान सिंधीताली पुल के पास एक इनोवा वाहन से 600.5 किलोग्राम मांस और दो चापड़ बरामद किए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दो अन्य व्यक्ति भाग हो गए। बरामद मांस का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

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