{"_id":"6ac62d22c160ffe9ae0fceeb","slug":"video-officials-take-charge-of-preparations-for-namo-ghat-air-show-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नमो घाट एयर शो को लेकर अफसरों ने संभाला मोर्चा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा किनारे जल्द ही आसमान में वायुसेना के हैरतअंगेज करतब देखने को मिलेंगे। नमो घाट पर प्रस्तावित भव्य एयर शो को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ कटेसर बधवा, डोमरी, बहादुरपुर समेत गंगा तटीय इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

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