खेलते-खेलते पोखरे में गिरा मासूम, डूबने से चार वर्षीय इरफान की मौत

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चंदौली जिले में नौगढ़ थाना क्षेत्र के खास गांव में मंगलवार को घर के पास खेलते समय पोखरे में गिरने से चार वर्षीय मासूम इरफान की मौत हो गई। बच्चे के पोखरे में गिरने की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले गए। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं गांव में भी मातम पसरा है।

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