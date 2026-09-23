मां की आंखों के सामने बेटे की मौत: खेलते समय पोखरे में गिरा चार साल का मासूम, बाहर निकाला तो थम गई थीं सांसें

चंदौली जिले में नौगढ़ थाना क्षेत्र के खास गांव में मंगलवार को घर के पास खेलते समय पोखरे में गिरने से चार वर्षीय मासूम इरफान की मौत हो गई। बच्चे के पोखरे में गिरने की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले गए। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं गांव में भी मातम पसरा है।

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क्या है पूरा मामला

खास गांव निवासी जिलानी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनका चार वर्षीय बेटा इरफान मंगलवार को घर के आसपास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह पोखरे के किनारे पहुंच गया। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पोखरे के पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद बच्चे पर उसकी मां शैहमुन निशा की नजर पड़ी। बेटे को पानी में गिरा देख उन्होंने शोर मचाया। विज्ञापन



मां की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तत्काल पोखरे की ओर दौड़े। लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. सत्या ने जांच की। जांच के बाद चिकित्सक ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। खास गांव निवासी जिलानी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनका चार वर्षीय बेटा इरफान मंगलवार को घर के आसपास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह पोखरे के किनारे पहुंच गया। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पोखरे के पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद बच्चे पर उसकी मां शैहमुन निशा की नजर पड़ी। बेटे को पानी में गिरा देख उन्होंने शोर मचाया।मां की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तत्काल पोखरे की ओर दौड़े। लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. सत्या ने जांच की। जांच के बाद चिकित्सक ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

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