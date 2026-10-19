{"_id":"6ad5bf33302507ae4e0d87bf","slug":"video-goddess-siddhidatri-adorned-in-finery-shrine-resonates-with-devotional-songs-and-chants-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मां सिद्धिदात्री का हुआ श्रृंगार, भजन-कीर्तन से गूंजा दरबार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के सुभाष नगर स्थित मां सिद्धिदात्री मंदिर में सप्तमी पर माता का भव्य शृंगार किया गया। विधि-विधान से पूजा के बाद आरती उतारी गई। इस मौके पर महिलाओं ने हारमोनियम, ढोलक और झाल लेकर माता के भजन गाए। भजन-कीर्तन से माता का दरबार गूंज उठा। नवरात्र में सिद्धिदात्री भवन में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।

... और पढ़ें