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मां सिद्धिदात्री का हुआ श्रृंगार, भजन-कीर्तन से गूंजा दरबार; VIDEO
नगर के सुभाष नगर स्थित मां सिद्धिदात्री मंदिर में सप्तमी पर माता का भव्य शृंगार किया गया। विधि-विधान से पूजा के बाद आरती उतारी गई। इस मौके पर महिलाओं ने हारमोनियम, ढोलक और झाल लेकर माता के भजन गाए। भजन-कीर्तन से माता का दरबार गूंज उठा। नवरात्र में सिद्धिदात्री भवन में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
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