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केदारनाथ थीम पर बने भव्य पंडाल में विराजमान हुईं मां दुर्गा, VIDEO
शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर टांडाकला क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में माता रानी की भक्ति की बयार बह उठी है। जगह-जगह आकर्षक पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान कर दी गई हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है।
सोनबरसा टांडा स्थित श्री बाबा कीनाराम रामशाला प्रांगण में वर्ष 1984 से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया है। सप्तमी के दिन श्री 108 बाबा भोलेनाथ महाराज द्वारा फीता काटकर पूजा पंडाल के पट खोले गए।
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