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नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत, एक घंटे की तलाश के बाद मिला शव; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 05 Oct 2026 02:03 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 02:03 PM IST







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बलुआ थाना क्षेत्र के मरकनियां गांव निवासी 60 वर्षीय राममूरत राम की सोमवार सुबह भूपौली नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। ... और पढ़ें

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