एयर शो को लेकर डीआईजी ने पीडीडीयू जंक्शन और पार्किंग स्थलों का लिया जायजा; VIDEO

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वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर रविवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने पीडीडीयू जंक्शन, बहादुरपुर स्थित पार्किंग स्थल और घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। संभावित भीड़ को देखते हुए अधिकारियों को आमजन और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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