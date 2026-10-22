{"_id":"6ad9e58aff5fadd93a003713","slug":"video-woman-beaten-to-death-in-khurja-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला की पीट पीट कर हत्या, तीन दिन से चल रहा था विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर भाल में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार करीब तीन दिन से दो परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। गांव निवासी गोपाल ने बताया कि उनके परिवार के बच्चे और पड़ोस में रहने वाले दूसरे परिवार के बच्चों के बीच विवाद चल रहा था।

... और पढ़ें