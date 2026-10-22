{"_id":"6ad9e3536a7ab9d04605bb8e","slug":"video-voting-for-meerut-division-election-to-be-held-on-october-23-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ खंड चुनाव का मतदान 23 अक्तूबर को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक चुनाव की तैयारियां पूरी हो गईं। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बताया कि 23 अक्तूबर को जनपद के 22 केंद्रों पर 17686 मतदाता मतदान करेंगे। मतगणना 27 अक्तूबर को मेरठ में होगी।

... और पढ़ें