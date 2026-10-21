बुलंदशहर: पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले दो दोस्तों के शव, दहशरा मेला देखने के लिए निकले थे, मची चीख-पुकार

एक ही फंदे से लटके थे दोनों के शव

परिजनों ने बताया कि दोनों दोस्तों के शव एक ही रस्सी के दो अलग-अलग फंदे से लटके हुए थे। गले में बंधी रस्सी दोनों के पेट से भी बंधी थी। दोनों घुटने जमीन पर छू रहे थे। जिसको लेकर परिजन आत्महत्या किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के पैरों में चप्पलें भी पहन रखी थी। दोनों के मोबाइल सुमित की जेब में स्विच ऑफ रखे हुए मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने जांच के दौरान प्रियांशु की जेब से पर्स बरामद हुआ है।लेकिन उसमें पैसे गायब मिले है।जबकि सुमित की जेब से मात्र बीस रुपए ओर गुटखा बरामद हुआ है।फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसी के बाद तय होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या।दोनों मृतकों की फैमिली का कहना है कि वे सुसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि सुसाइड करने की कोई वजह नहीं थी। दोनों एक दिन पहले तक बेहद खुश थे। बिना तनाव के नोएडा में नौकरी कर रहे थे। फैमिली से भी कोई ऐसी बात शेयर नहीं की, जिससे ऐसा लगा हो कि वे तनाव में थे। इसलिए परिजनों का मानना है कि यह हत्या हो सकती है।