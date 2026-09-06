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बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष के कई लोग घायल

Digvijay Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:52 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:52 PM IST







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बुलंदशहर में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर और फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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