Bulandshahar News: तमंचे के साथ गिरफ्तार, जेल भेजा

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चोला। पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को तमंचे साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कौंदू-बंचावली रोड से चेकिंग के दौरान सीनू निवासी गांव निठारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस बरामद किए गए। आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। आरोपी पर थाना चोला में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।