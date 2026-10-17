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बुलंदशहर: नगर पालिका के कूड़ा डाले जाने के विरोध में हंगामा, समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:33 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:33 AM IST







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बुलंदशहर: कॉलोनी के बाहर नगर पालिका द्वारा कूड़ा डाले जाने के विरोध में हंगामा। मोहल्लेवासियों ने मौके पर पहुंचकर पालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एनएच34 के पास स्थित मोहम्मदनगर में पालिका कूड़ा डाल रही थी। विरोध में धरने पर बैठे मोहल्लेवासी, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मोहल्लेवासियों ने समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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