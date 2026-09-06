{"_id":"6a9cec0359412d60fb04cbdd","slug":"video-criminal-shot-in-the-leg-during-an-encounter-in-bulandshahr-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: स्याना में पुलिस मुठभेड़, बदमाश अरबाज उर्फ पहाड़ी पैर में गोली लगने से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर के कोतवाली स्याना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, मुठभेड़ में हुई दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल, घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायल बदमाश की पहचान अरबाज उर्फ पहाड़ी के रूप में हुई है, बदमाश अरबाज पर अलग-अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज है बुलंदशहर के स्याना इलाके में हुई 3 सितंबर की मुठभेड़ के दौरान यही अरबाज अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ था फरार। स्याना कोतवाली क्षेत्र के बीबीनगर रोड, निर्माणाधीन चौकी के पास मुठभेड़।

... और पढ़ें