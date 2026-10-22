{"_id":"6ad9f2a21c9792c9980e4ca8","slug":"video-students-staged-protest-at-the-municipal-office-premises-in-budaun-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: नगर पालिका परिसर में छात्राओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल के सामने से कूड़ा हटाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के उझानी में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने बृहस्पतिवार को एमआरएफ सेंटर के बाहर कूड़े के ढेर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पालिका कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय के पास कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा। दुर्गंध से सांस लेने में दिक्कत और संक्रामक रोगों का खतरा है। ईओ मणि जी सैनी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

... और पढ़ें