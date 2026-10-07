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धरना- प्रदर्शन के दौरान दो आशा कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी

संदीप कुमार मिश्र

Updated Wed, 07 Oct 2026 02:15 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 02:15 PM IST







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सीएचसी हर्रैया पर धरना- प्रदर्शन के दौरान दो आशा कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 12 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। मांगें नहीं मानी गईं तो 24 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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