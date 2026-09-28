Basti News: आधी रात तक थमा रहा आवागमन, हाईवे पर रेंगते रहे वाहन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:12 AM IST
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बस्ती। आंधी-बारिश के चलते शनिवार को लखनऊ-गोरखपुर हाईवे समेत कई मार्गों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। कप्तानगंज-बस्ती के बीच हाईवे की एक लेन आधी रात तक बंद रही और वाहन धीमी रफ्तार से रेंगते रहे। रविवार को पेड़ और डालियां हटाए जाने के बाद यातायात सुचारू हो सका।
कप्तानगंज और तिलकपुर के बीच दो स्थानों पर लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली लेन में पेड़ गिर गए थे। इससे शाम से ही आवागमन प्रभावित हो गया। एनएचएआई की टीम ने देर रात पेड़ काटकर हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों की कतार लग गई। एक लेन से वाहनों को धीमी गति से निकाला गया।
बस्ती-महुली, बस्ती-मुंडेरवा, उमरा-हनुमानगंज और सोनहा-महनुआ मार्ग समेत कई संपर्क मार्गों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों की मदद से रविवार सुबह पेड़ और डालियां हटाकर रास्ते साफ किए गए। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ।
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आमा चौराहे पर 11 बजे हटाया पेड़
टिनिच। बभनान-वॉल्टरगंज मार्ग पर आमा चौराहे के पास पेड़ गिरने से रविवार को भी आवागमन प्रभावित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सुबह करीब 11 बजे पेड़ काटकर हटाया गया, तब यातायात बहाल हो सका। टिनिच चौराहे के पास भी रात में नीम का पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग पर करीब 10 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पेड़ हटाए जाने के बाद वाहनों का आवागमन सामान्य हो सका।
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कप्तानगंज और तिलकपुर के बीच दो स्थानों पर लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली लेन में पेड़ गिर गए थे। इससे शाम से ही आवागमन प्रभावित हो गया। एनएचएआई की टीम ने देर रात पेड़ काटकर हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों की कतार लग गई। एक लेन से वाहनों को धीमी गति से निकाला गया।
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बस्ती-महुली, बस्ती-मुंडेरवा, उमरा-हनुमानगंज और सोनहा-महनुआ मार्ग समेत कई संपर्क मार्गों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों की मदद से रविवार सुबह पेड़ और डालियां हटाकर रास्ते साफ किए गए। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ।
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आमा चौराहे पर 11 बजे हटाया पेड़
टिनिच। बभनान-वॉल्टरगंज मार्ग पर आमा चौराहे के पास पेड़ गिरने से रविवार को भी आवागमन प्रभावित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सुबह करीब 11 बजे पेड़ काटकर हटाया गया, तब यातायात बहाल हो सका। टिनिच चौराहे के पास भी रात में नीम का पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग पर करीब 10 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पेड़ हटाए जाने के बाद वाहनों का आवागमन सामान्य हो सका।