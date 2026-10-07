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बस्ती : डिजी रोवर से होगा सटीक भूमि सीमांकन

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:02 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:02 PM IST

भानपुर तहसील में भूमि सीमांकन और भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए डिजी रोवर तकनीक का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के जरिए लेखपालों को आधुनिक सिस्टम से सटीक भूमि चिह्नांकन की जानकारी दी जा रही है। ... और पढ़ें

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