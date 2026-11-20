{"_id":"6afff5f8b809c64b5f07dd1c","slug":"video-examinations-at-the-composite-school-were-held-in-two-shifts-the-examination-for-the-art-subject-is-currently-underway-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: कंपोजिट विद्यालय में दो पालियों में हुई परीक्षाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बभनान के कंपोजिट कन्या जूनियर हाईस्कूल में बृहस्पतिवार को दो पालियों में परीक्षाएं आयोजित की गईं। पहली पाली में कक्षा तीन के विद्यार्थियों ने सामाजिक विषय, कक्षा चार-पांच के विद्यार्थियों ने गणित और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। दूसरी पाली में कला विषय की परीक्षा आयोजित की गई। प्रधानाध्यापिका अकलीमुन्निशां ने बताया कि विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गईं। बीएसए अनूप कुमार के अनुसार परीक्षाएं 21 सितंबर तक चलेंगी।

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