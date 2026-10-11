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बरेली: सांप ने डसा तो उसे डिब्बे में बंद कर जिला अस्पताल पहुंचा युवक, देखें वीडियो
बरेली में साफ-सफाई करते समय एक युवक को सांप ने डस लिया। इस पर युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया। सीबीगंज के खड़ौआ गांव निवासी 26 वर्षीय पवन को कूड़ा हटाते समय दाहिने हाथ की उंगली में सांप ने डसा। उन्होंने सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया। अस्पताल में पवन ने डॉक्टरों को सांप दिखाकर उसके जहरीला होने की जानकारी मांगी। चिकित्सकों की देखरेख में पवन का उपचार चल रहा है।
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