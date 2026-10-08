{"_id":"6ac72d86307f356635089b36","slug":"video-weather-changes-again-in-bareilly-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली में फिर बदला मौसम, रातभर रुक-रुककर हुई बारिश, ओले गिरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार शाम जिले का मौसम अचानक बदल गया। शाम ढलते ही काले बादल छा गए। तेज हवा व गरज के साथ ओलावृष्टि और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रातभर रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 12 घंटे में 39.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बृहस्पतिवार के लिए भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट होने से ठंडक भी बढ़ गई है।

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